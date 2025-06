Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano di comune accordo

Una delle coppie più amate del cinema francese, Marion Cotillard e Guillaume Canet, annunciano la loro separazione di comune accordo dopo 18 anni di complicità. Una storia fatta di talento, riservatezza e affetto, ora giunge a una nuova fase. Condividono due figli e un passato ricco di successi cinematografici, dimostrando che anche nel privato la vita può essere un film di emozioni e rispetto. Condividono...

Roma, 27 giu. (askanews) - Si divide una delle coppie più amate del cinema francese. Gli attori Guillaume Canet e Marion Cotillard hanno annunciato la loro separazione "di comune accordo", si legge in un comunicato inviato dal loro entourage alla France presse. Uniti da 18 anni, lei 49 anni e lui 52 anni, due figli insieme, Marcel, 13 anni, e Louise, 8 anni; riservati, poche passerelle condivise, pochi riflettori, ma tanti film. "Condividono questa decisione per evitare ogni speculazione, pettegolezzo e interpretazione azzardata", prosegue il testo. "Dimostrando trasparenza attraverso questo comunicato stampa, Marion Cotillard e Guillaume Canet esprimono anche il desiderio che la loro vita privata, e soprattutto quella dei loro due figli, venga rispettata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marion Cotillard e Guillaume Canet si separano "di comune accordo"

