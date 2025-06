Marion Cotillard e Guillaume Canet non stanno più insieme la coppia d'oro di Francia si separa dopo 18 anni

Dopo 18 anni di amore e complicità, Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano il loro addio. La coppia, simbolo di eleganza e raffinatezza nel panorama francese, ha deciso di concludere il loro percorso insieme "di comune accordo". Un addio che sorprende fans e media, lasciando un segno nel cuore di chi ha seguito la loro storia d’amore. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa separazione tanto discussa.

Marion Cotillard e Guillaume Canet si sono lasciati. La coppia più glamour di Francia ha comunicato con una nota la loro separazione avvenuta "di comune accordo", dopo 18 anni insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

