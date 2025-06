Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la separazione

La coppia iconica del cinema francese, Marion Cotillard e Guillaume Canet, annunciano con rispetto la loro separazione dopo 18 anni di vita condivisa. Un gesto di maturità che dimostra come anche le relazioni più solide possano evolversi nel rispetto reciproco. In un mondo dove il glamour spesso fa da sfondo a fragilità , continuano a dimostrare che l’onestà e l’amore per i figli restano al primo posto. La loro scelta sottolinea l’importanza della trasparenza nei momenti difficili.

Marion Cotillard e Guillaume Canet, tra le coppie glamour del cinema francese, hanno annunciato oggi la loro separazione ''di comune accordo''. ''Dopo 18 anni di vita comune, Marion Cotillard e Guillaume Canet hanno deciso di separarsi di comune accordo'', si legge in un comunicato trasmesso all'agenzia France Presse. Marion Cotillard, 49 anni, e Guillaume Canet, 52 anni, "genitori di due bambini, annunciano qui la loro decisione per evitare voci, gossip e interpretazioni azzardate'', si precisa nella nota. Cotillard e Canet chiedono che "la loro privacy, e in particolare quella dei loro due figli, sia rispettata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marion Cotillard e Guillaume Canet annunciano la separazione

