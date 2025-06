Marina il senso unico Torna la pattuglia a vigilare E i disabili potranno accedere

Marina di Ravenna torna a garantire i diritti di tutti: con il ripristino del senso unico e l’attivazione delle pattuglie di vigilanza, i disabili potranno finalmente usufruire delle aree preferenziali durante i fine settimana. Una decisione presa dal Comune per rispondere alle polemiche recenti e assicurare maggiore equità. Si ricorda che anche questo fine settimana, le autorità saranno presenti per garantire un accesso più agevole e sicuro per tutti...

I disabili potranno utilizzare la preferenziale di Marina di Ravenna nei fine settimana. La decisione del Comune arriva dopo le polemiche dell'ultima settimana relativa ai 1.803 transiti dell'ultimo weekend e alla mancanza di agevolazioni per i disabili. E infatti la nota di Palazzo Merlato aggiunge anche che accanto all'occhio elettronico della telecamera ci sarà anche una pattuglia della polizia locale. "Si ricorda che anche questo fine settimana sarà attiva in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), la corsia riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori, motocicli e dei veicoli a servizio delle persone disabili" si legge.

