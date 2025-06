Marina di Pisa per la manta disorientata c’è una catena umana in spiaggia

A Marina di Pisa, una scena emozionante: una catena umana si forma sulla spiaggia per salvare una manta disorientata, nota anche come il "Diavolo di mare". Questa meravigliosa creatura, minacciata dall’estinzione, si era accidentalmente insabbiata davanti a decine di bagnanti e alla Guardia Costiera. Un esempio di solidarietà e rispetto per la natura, che ci ricorda quanto sia importante proteggere le specie a rischio.

E’ una specie a rischio estinzione quella del Diavolo di mare, come viene comunemente chiamato questo pesce. E’ entrato dentro la diga finendo sulla battigia, di fronte a decine di bagnanti che hanno cercato di reindirizzare l’esemplare verso il mare insieme alla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marina di Pisa, per la manta disorientata c’è una catena umana in spiaggia

Manta in spiaggia, cosa è accaduto - Un animale in estrema difficoltà: una manta, un esemplare dall'apertura alare di almeno un paio di metri, ha fatto capolino dentro la diga degli stabilimenti balneari a Marina di Pisa, finendo ... Scrive lanazione.it