Marina di Massa incagliata da 5 mesi la Guang Rong diventa un gadget

Da tragedia a trend: la Guang Rong, la nave cargo di 100 metri incagliata a Marina di Massa da cinque mesi, si trasforma in un gadget irresistibile. Un simbolo di resilienza e creatività che conquista gli appassionati, diventando una calamita per il frigorifero ricercatissima. È incredibile come un incidente possa trasformarsi in un oggetto di desiderio e ispirazione, dando nuova vita a un evento inatteso.

🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it

msn.com scrive

Caso ’Guang Rong’. Una perizia sui danni e le cause del naufragio - E’ la richiesta avanzata dal Comune di Massa ieri mattina in udienza civile. Lo riporta msn.com