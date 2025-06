Marietje Schaake a The Big Interview | Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia

Marietje Schaake, ospite a The Big Interview, ci invita a riflettere sulla politicizzazione della tecnologia e sul suo impatto sulla democrazia. Dal palco, ha evidenziato la necessità di un’alternativa europea alla supremazia della Silicon Valley, sottolineando come la politica debba abbracciare il mondo digitale senza immergersi troppo nella complessità tecnica. In un’epoca in cui i confini tra tecnologia e potere si sfumano, è fondamentale capire come proteggere i valori democratici.

Dal palco, Schaake ha sottolineato il bisogno di un’alternativa europea allo strapotere della Silicon Valley. E di come la politica si dovrebbero avvicinare alla tecnologia, prescindendo dal suo lato tecnico. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia"

In questa notizia si parla di: schaake - tecnologia - marietje - interview

Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia" - Marietje Schaake, ospite a The Big Interview, evidenzia l’importanza di politicizzare la tecnologia per salvaguardare la democrazia.

Sul palco l'attivista Abigail Disney, l’esploratore Bertrand Piccard, il robot umanoide Desdem0na e i suoi creatori, l’esperta di governance delle tecnologie Marietje Schaake e molti altri #TBI25 Vai su X

All'Università Bocconi di Milano arriva il nuovo evento di Wired dedicato alle sfide del futuro. Sul palco l'attivista Abigail Disney, l’esploratore Bertrand Piccard, il robot umanoide Desdem0na e i suoi creatori, l’esperta di governance delle tecnologie Marietje Sc Vai su Facebook

Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia; Di cosa parleremo a The Big Interview; The Big Interview: il 26 giugno arriva a Milano il nuovo evento di Wired Italia.

Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia" - Dal palco, Schaake ha sottolineato il bisogno di un’alternativa europea allo strapotere della Silicon Valley. Riporta wired.it

I volti di The Big Interview 2025 - Marietje Schaake a The Big Interview: “Politicizzare la tecnologia è fondamentale per capirne gli impatti sulla democrazia" ... Come scrive informazione.it