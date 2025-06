Maria Virgilia Manno la brianzola di 74 anni morta dopo un malore in montagna

Un triste evento ha colpito la comunità brianzola: Maria Virgilia Manno, stimata donna di 74 anni, ci ha lasciato dopo un malore improvviso in montagna. Trasferita nella casa funeraria Giannella di Limbiate, il suo ricordo resterà vivo tra amici e familiari, che hanno condiviso momenti di affetto e stima. La sua scomparsa ci invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura di sé anche nelle avventure più amate, ricordando sempre quanto sia prezioso il dono della vita.

È stata trasferita mercoledì 25 giugno nella casa funeraria Giannella di Limbiate la salma di Maria Virgilia Manno, la donna di 74 anni residente nel comune brianzolo, deceduta sabato scorso a Gerola Alta in provincia di Sondrio, a seguito di un malore improvviso durante una passeggiata in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

