maria luisa tutino ricercatrice con una bambina con la patologia rara del disordine da deficit di cdkl5 studia per trovare una cura

D a oggi al 29 giugno all’ Holiday Inn – Eur Parco Dei Medici si tiene il congresso internazionale “CDKL5 All InVolved”. Si tratta di un evento che permette a famiglie e ricercatori di confrontarsi, con l’obiettivo comune di trovare una cura per la patologia genetica rara del disordine da deficit di CDKL5. Tra i relatori c’è la ricercatrice e professoressa dell’Università Federico II di Napoli, Maria Luisa Tutino, che ha una figlia con questa patologia e che studia un batterio in Antartide per trovare una cura. Leggi anche › Malattie genetiche rare: cos’è il disordine da deficit di CDKL5 Disegno della fumettista Simona Binni per il congresso internazionale CDKL5 All InVolved A Roma, grazie all’ associazione CDKL5 – Insieme verso la cura, si farà il punto su questa malattia, in un evento che unisce circa 300 partecipanti tra famiglie, 41 bambini con disordine da deficit di CDKL5, ricercatori, clinici e rappresentanti dell’industria farmaceutica. 🔗 Leggi su Iodonna.it