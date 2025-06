Maria Concetta figlia di Totò Riina arrestata per estorsione accusata col marito Antonino Ciavarello

Maria Concetta Riina, figlia del noto boss di Cosa Nostra Totò Riina, si trova nuovamente sotto i riflettori in seguito al suo recente arresto per estorsione, insieme al marito Antonino Ciavarello. Un caso che scuote l'intera scena criminale italiana, aprendo una finestra su un passato che sembra non voler restare sepolto. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda intricata e i risvolti che potrebbe avere sul panorama mafioso.

