Maria Antonietta ma quale sovrana delle brioches | fu regina della moda e del design

Maria Antonietta, spesso ricordata come la sovrana delle brioches e simbolo di frivolezza, fu anche un’icona di stile e innovazione nel mondo del design. Figlia di Maria Teresa e sorella di Giuseppe II, il suo ruolo va ben oltre le leggende popolari, rivelando una donna di grande influenza e sensibilità. Ma è davvero solo una figura di sprechi e privilegi? Scopriamolo insieme, perché dietro l’immagine si nasconde una storia più complessa e affascinante.

Figlia di una grande sovrana come Maria Teresa e sorella del massimo campione del dispotismo illuminato Giuseppe II, Maria Antonietta è passata alla storia con l’immagine di colei che con le sue spese folli provocò la Rivoluzione Francese. Una immagine che da viva sarebbe stata soprattutto di burla, dall’aneddoto in realtà falso secondo cui alla osservazione che il popolo protestava perché non aveva pane avrebbe risposto «e allora perché non mangiano brioches?»; alla storia del ministro delle Finanze a cui aveva chiesto che pensava di una sua festa e che avrebbe risposto «impagabile Maestà, veramente impagabile». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it