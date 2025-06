Marge Simpson è morta | la teoria che ha messo in allarme i fan della serie senza motivo

Una notizia che ha fatto scalpore tra i fan de I Simpson: la presunta morte di Marge Simpson. Tuttavia, dietro a questa allarmante teoria si cela un equivoco: l'episodio in questione non riguarda il presente della famiglia gialla, ma eventi futuri. Un esempio di come le interpretazioni sbagliate possano alimentare il panico collettivo, alimentando speculazioni infondate. Scopriamo insieme cosa c'è realmente dietro questa confusione e perché è fondamentale distinguere tra teoria e realtà .

Sembrerebbe che il panico collettivo per la morte di Marge Simpson sia nato in realtà da una incomprensione dell'episodio che, invece di essere ambientato nel presente della serie, riguarda eventi futuri.

