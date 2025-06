Marenia 2025 | Un' estate sul litorale pisano tra musica incontri e spettacoli

L’estate 2025 si preannuncia imperdibile sul litorale pisano, con Marenia – Non Solo Mare, un evento che trasformerà le spiagge in un palcoscenico di musica, incontri e spettacoli. Questa rassegna, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Pisamo e la Camera di Commercio Nord, promette di unire cultura e divertimento in un contesto unico. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile tra onde, note e nuove scoperte!

Il litorale pisano si prepara a vivere una nuova stagione di cultura e intrattenimento con il ritorno di Marenia – Non Solo Mare 2025, la rassegna estiva promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: marenia - litorale - pisano - estate

'Marenia': il litorale torna ad animarsi per le sere d’estate - Il litorale di Marenia si risveglia questa estate con un vivace calendario di eventi che promettono divertimento e cultura.

Translate post#Marenia, il litorale pisano torna ad animarsi per le sere d’estate con incontri d’autore, concerti, spettacoli e talent show Vai su X

Pisa Half Marethon & Duathlon Classico del Litorale Pisano Vai su Facebook

Marenia 2025 | Un'estate sul litorale pisano tra musica, incontri e spettacoli; Marenia, il litorale pisano torna ad animarsi per le sere d’estate con incontri d’autore, concerti, spettacoli e talent show; Marenia accende l’estate sul litorale.

Marenia, presentazioni di libri e cinema all'aperto a Tirrenia - Il programma del cartellone Marenia Non Solo Mare si arricchisce con gli eventi culturali che si terranno a Tirrenia nel Parco di Ciclilandia. Secondo gonews.it

Marenia, il litorale festeggia il compleanno - la Nazione - Marenia, il litorale festeggia il compleanno I 150 anni della fondazione di Marina di Pisa e i 90 anni di Tirrenia: un ricchissimo calendario di eventi con tanti "big" ... Da lanazione.it