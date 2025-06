Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza al Parco Archeologico due eventi dal vivo

Immergetevi nell’incanto del Mediterraneo con Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, la rassegna internazionale che torna a Pontecagnano. Due serate di eventi dal vivo, pensati per coinvolgere tutta la famiglia tra spettacoli e momenti di riflessione, celebrando la ricchezza culturale di questa regione unica. Un’occasione imperdibile per scoprire, condividere e lasciarsi trasportare dalla magia del mare e della danza. Non mancate a questa straordinaria esperienza, che unisce arte, storia e comunità.

La rassegna internazionale Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, torna a Pontecagnano per due serate consecutive di spettacolo dal vivo. Un doppio appuntamento che unisce pensiero critico e partecipazione attiva, rivolto sia al pubblico adulto che ai più piccoli. La rassegna internazionale Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, ideata e diretta da Claudio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, al Parco Archeologico due eventi dal vivo

In questa notizia si parla di: mare - nostrum - mediterraneo - danza

Gli alieni del Mare Nostrum - Nel corso degli ultimi anni, il Mediterraneo ha iniziato a trasformarsi a causa dell'introduzione di specie aliene marine.

APERTURA STRAORDINARIA SERALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA MARE NOSTRUM Museo Archeologico Nazionale di Eboli Sabato 21 giugno 2025, ore 19.00-22.00 Ingresso gratuito Sabato 21 giugno 2025, in occasione della Festa Vai su Facebook

Festa della Musica 2025 al ManES | MARE NOSTRUM | rssegna internazionale di danza contemporanea; Danza e mito al Museo: terzo appuntamento con la rassegna “Mare Nostrum; «Mare Nostrum, il Mediterraneo che danza», al via con la compagnia Al Badil.

Pontecagnano (SA) – Danza tra confini e armonia - Un doppio appuntamento che unisce pensiero critico e partecipazione attiva, rivolto sia al pubblico adulto che ai più piccoli. Segnala irpinia24.it

Mare Nostrum: il Mediterraneo che danza - MSN - La danza contemporanea incontra l’archeologia per raccontare l’identità plurale del Mediterraneo Dal 17 maggio al 19 ottobre, la Campania ospita la rassegna internazionale "Mare Nostrum", un ... Secondo msn.com