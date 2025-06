' Mare amico' a Marina di Lesina | torna la spiaggia senza barriere con sedie job

Se sogni di vivere il mare senza ostacoli, non perdere l’appuntamento con la quarta edizione della ‘Spiaggia Amica’ a Marina di Lesina. Un progetto che unisce comunità e solidarietà, offrendo a tutti la possibilità di godersi il mare in totale libertà grazie alle sedie job e all’impegno di partner dedicati. L’inaugurazione di martedì 1 luglio promette di essere un momento di gioia e inclusione. Ti aspettiamo per condividere questa meravigliosa esperienza!

Torna anche quest’anno il progetto ‘Mare Amico’, nato dalla collaborazione tra il Comune di Lesina, la Guardia Costiera e l’Associazione ‘Una mano amica’. Martedì 1 luglio, alle 11, a Marina di Lesina, sarà inaugurata la ‘Spiaggia Amica’, alla sua quarta edizione, ospitata anche quest’anno dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

