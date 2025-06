Marcolin | Pioli alla Fiorentina? Forte ed esperto Dopo lo scudetto col Milan…

Dario Marcolin, intervistato da Radio FirenzeViola, ha analizzato il profilo di Stefano Pioli, un allenatore forte ed esperto, che dopo aver conquistato lo scudetto con il Milan ora guida con successo la Fiorentina. La sua esperienza e determinazione sono il segreto del suo continuo successo in Serie A. Ma quali sono i punti di forza di Pioli che lo rendono un maestro del calcio italiano?

