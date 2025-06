Marco Orlandi è il nuovo rettore dell’Università di Milano-Bicocca

Milano si prepara a una nuova era di innovazione e crescita con Marco Orlandi, eletto rettore dell’Università di Milano-Bicocca per il mandato 2025-2031. Professore di Chimica Analitica e figura di spicco nell’ateneo, ha raccolto il consenso di quasi 700 voti, confermando la fiducia della comunità accademica. La sfida ora è superare la...

Milano, 27 giugno 2025 – È Marco Orlandi il nuovo rettore dell’ Università di Milano-Bicocca per il mandato 2025-2031. Professore ordinario di Chimica Analitica, prorettore vicario e alla Ricerca dell’Ateneo, ha ottenuto la fiducia della comunità accademica, con 699,35 voti (il dato tiene conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario del 15 per cento). In questo secondo turno era necessario superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. L'affluenza si è attestata al 79,31% e i votanti sono stati 1.713 (tutte le informazioni sulle votazioni sono consultabili alla pagina dedicata). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it