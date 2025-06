Marco Bocci e Carlo Lucarelli tra i protagonisti della nuova edizione di ' Cesenatico Noir' la rassegna dedicata al thriller e al poliziesco

Tra mistero e suspense, la Romagna si prepara ad accogliere Cesenatico Noir, l’evento imperdibile dedicato al thriller e al poliziesco. Dal 24 al 27 luglio, appassionati e curiosi si immergeranno in un programma ricco di incontri, presentazioni e sorprese con grandi protagonisti come Marco Bocci, Carlo Lucarelli, Gabriella Genisi e Paola Barbato. Un’occasione unica per vivere il brivido e scoprire i segreti dietro le quinte del giallo italiano.

