Marciapiedi come montagne russe | se cadiamo di chi è la colpa? | pioggia di nuove segnalazioni a Salerno

A Salerno, i marciapiedi sembrano montagne russe: buche profonde e mattonelle sconnesse rendono ogni passo un rischio. Con una pioggia di segnalazioni, cittadini si lamentano per le condizioni disastrose di Lungoirno e via Vinciprova, dove incidenti e inciampi sono all’ordine del giorno. Chi è responsabile? E quale sarà la soluzione a questa situazione che mette a rischio la sicurezza di tutti?

Non si contano, le buche e le mattonelle irregolari sulla Lungoirno e in via Vinciprova, a Salerno. A segnalarci la situazione, due cittadini che, proprio a causa della pavimentazione sconnessa, sono piĂą volte inciampati: "Se fossimo stati piĂą anziani, probabilmente saremmo finiti in ospedale-. 🔗 Leggi su Salernotoday.it