Marc Marquez fa una preoccupante confessione dopo le due cadute ad Assen | Ho avuto paura

Il mondo della MotoGP si è fermato con il cuore in gola dopo le recenti cadute di Marc Marquez ad Assen. Il campione spagnolo, noto per il suo talento e coraggio, ha confessato di aver provato una paura mai vissuta prima, ammettendo di aver temuto per la propria sicurezza. Un episodio che mette in luce quanto, anche ai campioni più grandi, possa arrivare il timore. Continua a leggere...

Il campione spagnolo protagonista a causa di due incidenti capitati durante le sessioni di libere sul circuito olandese. "Ero un po' spaventato, non sentivo più bene la mia mano sinistra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

