Marc Marquez cade poi fa il miglior tempo nelle prove libere ad Assen | ecco cosa è successo

Un incidente spettacolare ha scosso le prove libere ad Assen: Marc Marquez, in sbandata in curva 15, cade rovinosamente ma sorprende tutti con il miglior tempo alla fine. Nonostante il dolore e la zoppia, il pilota spagnolo dimostra carattere e determinazione, lasciando gli appassionati incollati alla gara. Ecco cosa è successo e come Marquez affronta questa sfida, pronto a riscattarsi in vista della corsa.

Il pilota spagnolo della Ducati ha sbandato in curva 15 ed è caduto. Dopo essersi rialzato zoppicando si è tolto il guanto della mano sinistra, che si è toccato, dolorante.

