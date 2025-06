Marano controlli anti-abusi sulla rete idrica | scoperte manomissioni e irrigazioni illegali

questa mattina a Marano sono stati avviati controlli rigorosi sulla rete idrica per contrastare le manomissioni e le irrigazioni illegali che aggravano la crisi idrica locale. La task force, composta da tecnici comunali, poliziotti e carabinieri, ha ispezionato diverse zone critiche, identificando comportamenti illeciti che compromettano l’erogazione dell’acqua. La lotta all’abuso si intensifica per garantire un uso più responsabile e sostenibile di questa risorsa essenziale.

Controlli a tappeto questa mattina a Marano per contrastare gli abusi sulla rete idrica. Una task force composta da tecnici comunali, agenti della Polizia Municipale e una pattuglia dei Carabinieri ha effettuato sopralluoghi in diverse zone critiche del territorio, particolarmente colpite da carenze d'acqua.

