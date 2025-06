Mara Venier sul piede di guerra | minaccia di saltare i palinsesti!

L’atmosfera in Rai si fa sempre più incandescente: Mara Venier, simbolo di Domenica In, minaccia di saltare i palinsesti e scuotere le fondamenta della rete. Le tensioni tra la conduttrice e i vertici sono alle stelle, con il rischio di defezioni di peso che potrebbero compromettere l’intera programmazione. La vigilia della presentazione dei palinsesti si trasforma in un campo di battaglia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma come si evolverà questa vicenda?

Tensioni Rai alle stelle: Mara Venier minaccia di disertare i palinsesti per le novità imposte a Domenica In. Ecco tutti i dettagli. In Rai tira vento di tempesta. La vigilia della presentazione dei palinsesti si complica, e Mara Venier sembra pronta a far tremare i vertici. Napoli doveva fare da cornice a un evento trionfale, ma il rischio di defezioni illustri rende l’aria elettrica. Mara Venier, confermata al timone di Domenica In, non ci sta. Non ha gradito affatto le manovre dietro le quinte. Per la nuova stagione si parla di un cambio di capo autore e capo progetto. Una scelta calata dall’alto che lei avrebbe vissuto come uno sgarbo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Mara Venier sul piede di guerra: minaccia di saltare i palinsesti!

