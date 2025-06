Mara Venier e Gabriele Corsi a Domenica In

Domenica In si prepara a festeggiare i suoi 50 anni con un cast rinnovato e una nuova atmosfera. La tradizionale formazione corale, annunciata con entusiasmo, subirà però un cambiamento: a causa dell'assenza di Nek, Mara Venier si troverà ad affrontare questa storica puntata con Gabriele Corsi, il suo affidabile compagno di viaggio. Per Mara Venier si tratta della diciassettesima volta alla guida del programma, mentre Gabriele Corsi è al suo debutto in questa prestigiosa avventura…

Dietrofront. Lo sbandierato cast corale per la cinquantesima Domenica In di Mara Venier, al via su Rai 1 dal prossimo 14 settembre alle 14.00, non ci sarà. Complice il forfait di Nek, la conduttrice veneta dovrà accontentarsi di un unico compagno di viaggio: Gabriele Corsi. Per Mara Venier si tratta della diciassettesima volta alla guida del programma domenicale, che quest'anno festeggia il suo 50esimo anniversario, mentre Gabriele Corsi è al suo debutto assoluto. Per l'occasione, Domenica In, pur non tralasciando le interviste one-to-one della padrona di casa, avrà alcune novità. Oltre a dotarsi, come vi abbiamo annunciato in anteprima, di un nuovo capoprogetto e di una nuova scenografia, tre sono le novità importanti della stagione 20252026 di Domenica In: uno spaziosalotto con 3 o 4 ospiti a puntata provenienti dal mondo dello spettacolo e del varietà;.

