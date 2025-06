Mara Venier delusa dai cambi su Domenica In | Minaccia di saltare i palinsesti

Mara Venier, simbolo della domenica italiana, si trova al centro di un'inaspettata tempesta emotiva. Con i cambiamenti sui palinsesti Rai che si avvicinano, la conduttrice manifesta il suo dissenso minacciando di saltare la presentazione ufficiale. Un gesto che svela il suo stato d'animo complesso e le tensioni interne alla rete. La sua decisione potrebbe segnare un punto di svolta, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa riserverà il futuro di Domenica In.

Le poche ore che precedono la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, prevista per il 27 giugno a Napoli, sono cariche di tensione. E così, in un clima che avrebbe dovuto essere di festa, ecco che arriva il colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato. Mara Venier, volto della domenica italiana, potrebbe non partecipare alla conferenza stampa. Una scelta che racconta molto sul suo stato d’animo degli ultimi tempi, guastato – probabilmente – dalla profonda incertezza che sta caratterizzando il suo ritorno alla guida di Domenica In. Mara Venier in protesta, vuole disertare i palinsesti Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier delusa dai cambi su Domenica In: “Minaccia di saltare i palinsesti”

Il clima di polemiche in Rai investe anche Mara Venier. La conduttrice avrebbe messo in discussione la sua presenza ai palinsesti del 27 giugno a Napoli a seguito di cambi sostanziali a Domenica In per la prossima stagione.

