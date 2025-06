Manuale di storia anti-Meloni | ora avete capito come funziona la scuola?

La scuola italiana si svela come il palcoscenico di una lotta ideologica senza esclusione di colpi, dove ogni testo e ogni scelta didattica diventano strumenti di battaglia culturale. Recentemente, un liceo piemontese ha adottato un manuale di storia contemporanea al centro di polemiche, rivelando come l’istruzione possa essere manipolata per veicolare visioni politiche. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla vera funzione della scuola? Ora abbiamo capito come funziona davvero.

Roma, 27 giu – La scuola italiana è un campo di battaglia culturale e simbolico di primissimo livello. Ma non perchĂ© lo voglia chi aspira (almeno in teoria) a una societĂ giusta, radicata e identitaria, ma perchĂ© continua a essere utilizzata come strumento di una visione ideologica ben precisa. L’ultimo caso arriva da un liceo classico del Piemonte, dove è stato adottato un manuale di storia contemporanea che, in un capitolo dedicato alla politica europea attuale, accusa apertamente Giorgia Meloni – presidente del Consiglio in carica – di portare avanti “teorie illiberali”. Il manuale anti-Meloni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Manuale di storia anti-Meloni: ora avete capito come funziona la scuola?

In questa notizia si parla di: scuola - manuale - storia - anti

Propaganda rossa a scuola: arriva il manuale di storia che indottrina e trasforma le aule in tribunali anti-Meloni - In un’epoca in cui l’educazione dovrebbe essere ponte tra passato e futuro, un nuovo manuale di storia sta scatenando polemiche e svelando tensioni profonde.

Translate postPropaganda rossa a scuola: arriva il manuale di storia che indottrina e trasforma le aule in tribunali anti-Meloni Vai su X

Un caso i giudizi sul governo contenuti nel manuale «Trame del tempo, dal Novecento a oggi». Il ministero annuncia verifiche Vai su Facebook

Al liceo il manuale di storia anti-Meloni; Il libro di storia per licei anti-Meloni: «Erede dei fascisti, attua piani di deportazione». L'ira di FdI: «Va ritirato»; Propaganda rossa a scuola: arriva il manuale di storia che indottrina e trasforma le aule in tribunali anti-Meloni.

Scuola, bufera sul manuale di storia anti-Meloni che tira i ballo il fascismo - Il libro di testo per le scuole superiori *Trame del tempo, dal Novecento a oggi*, edito da Laterza, è finito al centro di una dura polemica ... Secondo iltempo.it

Valditara chiede verifiche su un libro di storia anti-Meloni: da cosa nasce la polemica? - Un libro di storia è finito nell'occhio del ciclone per via di alcune frasi ritenute false sul governo Meloni. Segnala tag24.it