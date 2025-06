Manchester City travolge la Juventus 5-2 | le pagelle

In un incontro che ha lasciato il segno, il Manchester City travolge la Juventus 5-2, dimostrando il suo strapotere tecnico al Mondiale per Club. La squadra di Guardiola domina senza pietà , chiudendo al primo posto nel girone e complicando il cammino europeo dei bianconeri. Tudor, alle prese con scelte strategiche, spera in una reazione, ma la differenza di livello si è vista tutta. E ora, il futuro si fa più incerto per la Juventus...

Due risultati su tre a disposizione, ma la Juventus non aveva fatto i conti con lo strapotere tecnico del Manchester City. Al Mondiale per Club, la squadra di Pep Guardiola domina i bianconeri con un netto 5-1 e chiude al primo posto nel girone. Alla formazione di Tudor non basta la rete di Koopmeiners per evitare una batosta pesante che complica il percorso europeo. Le scelte di Tudor e Guardiola. Il tecnico croato opera diversi cambi rispetto ai match precedenti: Vlahovic torna al centro dell’attacco, supportato da Nico Gonzalez e Koopmeiners. Si rivede anche Kostic, mentre restano fuori Mbangula e Weah, entrambi esclusi per motivi legati al mercato (trattativa in corso con il Nottingham Forest). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

