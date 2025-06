Mancati incassi da Sferisterio Live? Polemica da bassa politica.

Tra polemiche e malintesi, si apre un acceso confronto sulla gestione degli incassi di Sferisterio Live. Ricotta critica, Sacchi risponde difendendo il valore culturale del festival e chiarendo questioni normative. In un contesto di vibrante dibattito politico, emerge ancora una volta quanto sia complesso conciliare gli interessi pubblici con le esigenze artistiche. La discussione si infittisce, ma la vera sfida resta quella di valorizzare il patrimonio culturale senza cadere in polemiche sterili.

"Ricotta non si smentisce. Polemizza su un festival estremamente virtuoso, che ha portato in cittĂ artisti straordinari insieme a un indotto e a una visibilitĂ importanti. I mille euro che sarebbero dovuti al Comune? Un'incongruenza normativa". L'assessore agli eventi Riccardo Sacchi replica al consigliere Pd Narciso Ricotta, che aveva parlato anche della possibilitĂ di un danno erariale rispetto ai 25mila euro che il Comune avrebbe dovuto ricevere per gli spettacoli del 2023 e 2024 della rassegna Sferisterio Live. Ricotta aveva segnalato come il Comune non abbia incassato dalle agenzie private che organizzano i concoerti il canone di mille euro a sera previsto dall'amministrazione: un favore ai privati e un danno per le casse pubbliche.