Mamdani l' islamico estremista sfida Trump | caos a New York

Nel cuore di New York, tra caos e tensioni, un leader democratico sfida le paure e le divisioni con il ricordo di Mandela, simbolo di speranza e resilienza. La sua vittoria alle primarie è diventata un messaggio potente: l'impossibile può diventare realtà quando si uniscono coraggio e determinazione. In un clima di incertezza, le sue parole risuonano come una promessa di cambiamento, invitando tutti a credere ancora nella forza del sogno collettivo. Per il futuro della Grande Mela, questa vittoria rappresenta un nuovo inizio.

Tipico di chi sa poco di storia odi quelli senza il gene della vergogna, il vincitore delle primarie del Partito Democratico per le elezioni del sindaco di New York, ha fatto il discorso della vittoria e ha esordito citando Nelson Mandela. «Come disse Nelson Mandela» ha gigioneggiato - «sembra sempre impossibile finchĂ© non viene fatto». Pausa teatrale. Applausi. «Amici miei, è stato fatto. E voi siete coloro che l’hanno fatto accadere». Per il Madiba, dopo 27 anni di galera, l’impossibile era un Sud Africa libero dai ghetti razziali. Per Zohran Mamdani l’impossibile era leggere il suo nome sulla scheda elettorale il prossimo 4 novembre, accanto a quello del sindaco in carica Eric Adams, la cui popolarità è crollata solo dopo essere stato incriminato lo scorso anno per accuse federali, tra cui corruzione e frode, e del repubblicano Curtis Sliwa, che ci riprova dopo la sconfitta del 2021, quando non riuscì a superare il 30% delle preferenze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mamdani, l'islamico estremista sfida Trump: caos a New York

In questa notizia si parla di: newyork - mamdani - islamico - estremista

Le primarie dem a New York: l'uomo nuovo della politica Usa si chiama Mamdani, ha 33 anni e può scalare il Partito democratico con un programma ultra-radicale. Ed è anche antisemita. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it. Vai su Facebook

Translate postLa #sinistra moderata non esiste. Si accoda sempre a chi grida e mena piĂą forte. #USA #NewYork Vai su X

Mamdani, l'islamico estremista sfida Trump: caos a New York | .it; Dazi, la Casa Bianca: Scadenza del 9 luglio forse rinviata: cosa succede ora | .it; Donald Trump commosso dalla giornalista ucraina: Me lo saluti | .it.

Zohran Mamdani, il socialista musulmano che sfida New York e l’establishment Dem - Se c’è un nome che, nelle ultime settimane, ha scosso il panorama politico americano, è quello di Zohran Mamdani. Segnala informazione.it

Panico a Wall Street, il socialista islamico Mamdani rischia di diventare sindaco di New York - Mamdani promette di aumentare le tasse ai ricchi, congelare gli affitti di molti appartamenti e aprire supermercati gestiti dalla municipalità. Si legge su milanofinanza.it