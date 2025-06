Maltrattamenti in una casa di riposo nel nisseno | arresti e struttura sequestrata

Una recente indagine dei Carabinieri di Caltanissetta ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di una casa di riposo nel Nisseno, smascherando un inquietante caso di maltrattamenti agli anziani. La comunità si interroga sulle condizioni di sicurezza e tutela degli ospiti.

Operazione dei Carabinieri: tre persone coinvolte, emessi arresti e domiciliari. Una nuova e inquietante vicenda scuote il sistema dell'assistenza agli anziani in provincia di Caltanissetta. Un'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della Tenenza di San Cataldo su ordine del GIP del Tribunale di Caltanissetta, nell'ambito di un'indagine condotta dal pool della Procura Nissena specializzato in violenza di genere e domestica. Accuse gravissime: maltrattamenti, sequestro di persona e professioni esercitate abusivamente. L'indagine riguarda la gestione di una struttura socio-assistenziale per anziani, dove sarebbero emerse gravissime condotte a danno degli ospiti.

