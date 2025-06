Maltempo | in Friuli temporali e chicchi grandine di 10 cm di diametro

Il Friuli Venezia Giulia si è risvegliato sotto il peso di un violento maltempo, con temporali intensi e chicchi di grandine di 10 cm di diametro. La notte ha messo a dura prova Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, ma le condizioni meteorologiche stanno gradualmente migliorando. Un esempio della forza della natura, che ci ricorda l’importanza di restare sempre pronti a fronteggiare eventi estremi.

Migliorate in queste ore le condizioni meteorologiche in Friuli Venezia Giulia dopo una notte difficile per Vigili del Fuoco e forze dell’ordine a causa di una saccatura che ha interessato la regione dal tardo pomeriggio di ieri e fino a notte inoltrata. L’aria fredda in quota arrivando su una atmosfera molto calda e umida al suolo, ha innescato temporali sulla fascia occidentale più vicina al. 🔗 Leggi su Feedpress.me