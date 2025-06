Maltempo grandine devastante in Italia | chicchi grandi come arance

arance, che hanno devastato campi, tetti e automobili, lasciando dietro sé un paesaggio da choc e tanta preoccupazione. La furia della natura ha colpito senza preavviso, ricordandoci quanto sia importante essere sempre pronti a affrontare eventi estremi. È un richiamo alla forza imprevedibile della natura e alla necessità di misure di protezione efficaci.

Sembrava una serata come tante, ma bastano pochi minuti per trasformare il cielo in un incubo. Una massa nera si è addensata sopra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale, annunciata solo da qualche avviso meteo regionale. Ma nessuno poteva immaginare la furia con cui il maltempo avrebbe colpito. Fulmini, vento impetuoso e poi. la grandine. Non una pioggia di ghiaccio qualsiasi, ma vere e proprie pietre cadute dal cielo, grosse come arance, capaci di infrangere vetri, sfondare tetti e distruggere ettari di coltivazioni. Il punto più colpito? Il Pordenonese, dove in pochi minuti il paesaggio è stato trasformato. 🔗 Leggi su Tvzap.it