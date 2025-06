Maltempo allerta meteo gialla per temporali venerdì 27 giugno | le regioni a rischio

Preparatevi a un venerdì all’insegna di contrasti climatici: mentre il caldo intenso avvolge l’Italia, una nuova allerta meteo gialla per temporali arriva a mettere in moto la nostra attenzione. Le regioni a rischio potrebbero affrontare fenomeni improvvisi e intensi, richiedendo prudenza e attenzione. Restate aggiornati: conoscere le previsioni è il primo passo per proteggere voi stessi e i vostri cari.

La fase di caldo intenso non risparmia l'Italia da temporali improvvisi anche di forte intensità che potrebbero dare vita a fenomeni intensi. Per questo la Protezione civile ha valutato per venerdì 27 giugno una nuova allerta meteo gialla per maltempo su tre regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta - meteo - gialla

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Maltempo in Abruzzo: l'allerta gialla è stata attivata per tutta la giornata di oggi, martedì 13 maggio.

NUOVA ALLERTA METEO GIALLA PER MALTEMPO IN TOSCANA: I DETTAGLI NELL'ARTICOLO. #DaiColliFiorentini Vai su Facebook

Allerta meteo gialla su Milano, attese forti piogge e possibili criticità locali dalla mezzanotte #Allertagialla #maltempo #Milano #20giugno2025 Vai su X

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 27 giugno: le regioni a rischio; Meteo, allerta gialla il 27 giugno 2025 in Italia per temporali e criticità: le regioni a rischio; Maltempo nel Pordenonese: grandinata colpisce diverse zone, allerta gialla della Protezione Civile.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 giugno: le regioni a rischio - La fase di caldo intenso non risparmia l'Italia da temporali improvvisi anche di forte intensità che potrebbero dare vita a fenomeni intensi ... Segnala fanpage.it

Meteo, allerta gialla il 22 giugno in Italia per maltempo e criticità: ecco dove - Ecco il bollettino diramato dalla Protezione Civile con le regioni a rischio. Da meteo.it