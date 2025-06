Malosso per il cuore di don Diego De Salazar ecco il libro su Giovanni Battista Trotti

scoperte e le emozioni racchiuse nelle pagine di questo affascinante volume, che svela il legame tra il pittore Giovanni Battista Trotti e le vicende di don Diego De Salazar. Un viaggio tra arte, storia e passione, capace di catturare l’immaginazione di ogni appassionato. E così, tra analisi e aneddoti, si apre un nuovo capitolo nel panorama culturale italiano, invitandoci a scoprire…

“Malosso, per il cuore di don Diego De Salazar”. La storica dell’arte Beatrice Tanzi ha presentato il suo libro, in dialogo con lo storico dell’arte Fabio Obertelli e Stefano Marchesi, presidente di “Amici dell’Arte”. Nella sede dell’associazione culturale di via San Siro, Tanzi ha spiegato le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it