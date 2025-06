Malore in casa ma la strada è stretta e l' ambulanza non passa Arriva il soccorso alpino

Un malore improvviso in casa si trasforma in una vera sfida per i soccorritori: la stretta strada 232 impedisce il passaggio dell'ambulanza, rendendo necessaria l’azione tempestiva del soccorso alpino. Grazie al loro intervento rapido e competente, un residente di Grezzana è stato salvato e condotto in sicurezza verso le cure mediche. Un episodio che sottolinea ancora una volta l'importanza della prontezza e dell’adattabilità in situazioni di emergenza.

Sviene in casa, ma la strada per raggiungere la sua abitazione è troppo stretta e l'ambulanza non passa. Un residente di Grezzana è stato salvato dagli operatori del soccorso alpino, che lo hanno prima assistito e poi accompagnato al veicolo del 118. Intervento insolito questo pomeriggio, 27. 🔗 Leggi su Veronasera.it

