Malattie cardiache | calo storico degli infarti ma emergono nuove sfide cardiovascolari

Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un calo storico degli infarti grazie ai progressi della medicina, ma nuove sfide emergono nel panorama cardiovascolare. Uno studio rivoluzionario della Stanford University analizza oltre 37 milioni di decessi e svela un quadro in evoluzione: il cuore, simbolo di vita e benessere, richiede oggi attenzione e innovazione per affrontare le minacce future. Cuore e battito: la connessione fisiologica tra uomini e ...

Uno studio rivoluzionario della Stanford University, pubblicato sul Journal of the American Heart Association (2025), ha analizzato oltre 37 milioni di decessi per malattie cardiache negli Stati Uniti dal 1970 al 2022, rivelando un cambiamento epocale. Gli attacchi di cuore sono diminuiti di quasi il 90% dal 1970, ma le malattie cardiache sono diventate una causa di morte più complessa. Cuore e battito: la connessione fisiologica tra uomini e cani. Malattie cardiache in forte diminuzione ma.. Il trionfo della medicina: -89% di morti per infarto: Crollo storico: I decessi per infarto acuto sono precipitati da 354 ogni 100.

