Malattia Renale Cronica | strategia condivisa tra istituzioni e clinici

In Italia, la Malattia Renale Cronica (MRC) coinvolge circa 4 milioni di persone, rappresentando una sfida cruciale per il Sistema Sanitario Nazionale. Spesso silente nelle prime fasi, questa condizione può progredire senza sintomi evidenti, portando a gravi conseguenze cliniche e sociali. Una strategia condivisa tra istituzioni e clinici è fondamentale per affrontare efficacemente questa emergenza. Solo attraverso collaborazione e prevenzione si può sperare di migliorare la qualità di vita dei pazienti e contenere i costi sanitari.

