Makeup maschile? A Parigi è la nuova normalità

A Parigi, simbolo di stile e innovazione, il makeup maschile sta rivoluzionando le regole della bellezza. Quello che un tempo era considerato un tabù, ora diventa una scelta di espressione personale per molti uomini, anche nella Ville Lumière. La nuova normalità si fa strada tra passione e stilismo, portando un tocco di freschezza e autenticità nel mondo del grooming maschile. Oltre la correzione: il makeup diventa sinonimo di libertà e originalità .

Parigi, come sempre una guida nel vestire alla moda e nell’essere?belli,? vede un grande cambiamento?nel mondo della bellezza e del makeup maschile. Ciò che una volta era visto come?tabù o un’eccezione, sta diventando una presenza p?iù comune, una nuova normalità tra gli uomini?della? Ville Lumière. Non più solo attori o influencer ma una grande parte di popolazione maschile che si avvicina alla nuova tendenza. Oltre la correzione: il makeup maschile come arte di essere se stessi. L’approccio al?truc?co maschile non è solo per correggere le piccole imperfezioni ma piuttosto, rappresenta un passo vers?o la più lib?era esp?ressione di sé?e un’affermazi?one dell’ indi?vidualità sempre più forte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it