Maitò Forte dei Marmi e Bagni Assunta | luglio 2025 chic in Versilia

Maitò Beach Forte dei Marmi e Bagni Assunta si preparano a rendere l’estate 2025 indimenticabile nella splendida Versilia, tra stile e relax. L’attesa per le Olimpiadi del Cuore 2025, giunta alla sua nona edizione e conosciuta come Mattone del Cuore, cresce giorno dopo giorno. Questo evento, già protagonista delle nostre ‘Best Selection’, si appresta a confermarsi ancora una volta come un’occasione imperdibile per vivere emozioni autentiche e solidarietà. Un’iniziativa davvero super, pronta ancora una volta a...

Maitò Beach Forte dei Marmi e Bagni Assunta Forte dei Marmi: un binomio top che infiamma l’estate 2025 nella splendida Versilia. Grande attesa per le Olimpiadi del Cuore 2025 (Edizione numero 9), conosciute anche come Mattone del Cuore 2025. Un evento che, in precedenti occasioni (qui nel nostro blog), abbiamo voluto inserire in una nostra ‘Best Selection’ dei migliori eventi d’Italia. Un’iniziativa davvero super, pronta ancora una volta a lasciare un segno indelebile e a fare il pieno di emozioni. Ebbene sì, le Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi costituiscono a tutti gli effetti, ormai da anni e anni, una kermesse très chic più unica che raro nel panorama del Made in Italy. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Maitò Forte dei Marmi e Bagni Assunta: luglio 2025 chic in Versilia

In questa notizia si parla di: forte - marmi - maitò - bagni

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto - Domenica 18 maggio, Mestre ospiterà il ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi, portando con sé il meglio dell'artigianato made in Italy e le ultime tendenze della moda.