maiali annegati a villanova assolti i quattro attivisti

In un contesto di calamità naturali senza precedenti, quattro attivisti dei ’Horse Angels’ si sono opposti con coraggio all’ingiusta detenzione di maiali annegati a Villanova. Quel pomeriggio di maggio, tra alluvioni e frane, hanno agito per salvare vite innocenti, sfidando le autorità. Ora, dopo un lungo processo, sono stati assolti, dimostrando che il coraggio può fare la differenza anche nei momenti più difficili.

Era il pomeriggio del 21 maggio 2023. Non un giorno di una qualsiasi primavera: ma la primavera delle due alluvioni, una a inizio e una verso fine di quel mese. Tempeste, esondazioni, frane. Una minaccia per uomini e animali. Ecco spiegato il contesto della sortita compiuta quel pomeriggio nell'allevamento 'Martini' di suini a Villanova di Bagnacavallo da quattro volontari dell'associazione ' Horse Angels '. Salvo poi finire tutti nei guai con la giustizia. Perché alcuni dei maiali, spaventati, erano deceduti per asfissia nella calca; altri erano morti annegati. Tre i reati contestati di conseguenza dalla magistratura.