Mai più cose smarrite in vacanza L’AirTag più famoso è l’accessorio su cui puntare adesso in offerta

Mai più oggetti smarriti in vacanza: scopri l’AirTag, il piccolo ma potente alleato di Apple che ti permette di ritrovare tutto in un attimo. Facile da configurare e compatibile con iPhone e iPad, è il metodo più rapido per localizzare le tue cose preziose, semplicemente facendo suonare il dispositivo o chiedendo a Siri. Non lasciare che le perdite rovinino il tuo relax: approfitta dell’offerta e mettiti al sicuro!

Il segreto per non perdere più nulla? Avere un AirTag! Piccolo, ma potentissimo, firmato da casa Apple, consente di ritrovare e tenere d’occhio le tue cose grazie ad un sistema di localizzazione. Si configura in un attimo, con un tap, si può collegare all’iPhone oppure all’iPad ed è il metodo più veloce per trovare qualsiasi cosa. Per ritrovare un oggetto infatti ti basterà far suonare l’altoparlante integrato oppure chiedere aiuto a Siri. Offerta AirTag Apple Localizzatore Apple 39,00 EUR?13% 34,00 EUR Acquista su Amazon Tutto grazie alla tecnologia Ultra Wideband e alla funzione “Posizione precisa” che ti guida nel punto esatto in cui si trova l’AirTag. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mai più cose smarrite in vacanza. L’AirTag più famoso è l’accessorio su cui puntare adesso (in offerta)

AirTag 2 sta arrivando: scoperti nuovi riferimenti nell’ultimo aggiornamento di iOS - Un noto insider svela cosa verrebbe migliorato con la prossima versione del tracker Apple: cosa sappiamo su AirTag 2. Riporta gizchina.it

Meno di 100€ per 4 Apple AirTag su Amazon - Oggi, con meno di 100€ ti porti a casa 4 Apple AirTag fantastici: scopri la mega offerta disponibile solamente su Amazon per poco tempo. Scrive punto-informatico.it