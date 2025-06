Mai più casi Khelif il Cio riscrive le regole | Tuteliamo le donne non possono competere coi trans

Il mondo dello sport sta vivendo una svolta storica: il CIO, guidato dalla nuova presidente Kirsty Coventry, ha deciso di tutelare le donne eliminando la possibilità per le atlete transgender di competere nelle categorie femminili. Una rivoluzione che solleva dibattiti e riflessioni profonde su equità e inclusione. Si tratta di un passo determinante per preservare la integrità delle competizioni femminili e garantire pari opportunità a tutte le atlete, segnando un nuovo capitolo nello sport mondiale.

Rivoluzione Cio. Niente trans tra le donne nello sport. Il Comitato Olimpico Internazionale mette fine alle competizioni femminili per i trans. Le trans non potranno competere nelle categorie femminili. Il Guardian anticipa la nuova politica del CIO di Kirsty Coventry, la nuova presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La rivoluzione del Cio e la decisione. Si tratta di un significativo cambiamento peraltro molto annunciato. Ora, dicono, esiste un “enorme sostegno” tra i componenti del CIO per “proteggere la categoria femminile”. Vietare alle donne transgender di competere tra le donne garantirebbe più equità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it