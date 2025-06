Mafia la figlia e il genero di Totò Riina indagati per estorsione | chiesto l' arresto

Il mondo della legalità si confronta ancora una volta con le ombre del passato, mentre le autorità indagano su Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello per estorsione. La decisione del Tribunale del Riesame di Firenze di disporre la loro custodia cautelare riflette l’attenzione continua alla lotta contro il crimine organizzato, dimostrando che nessuno è al di sopra della legge. Restate aggiornati sugli sviluppi di questa delicata vicenda.

Il Tribunale del Riesame di Firenze, con un'ordinanza depositata il 25 giugno, che ha accolto il ricorso della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e del marito Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto boss di Cosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

