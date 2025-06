Mafia figlia e genero del defunto boss Totò Riina sono indagati per estorsione ai danni di due imprenditori toscani Per loro il Tribunale di Firenze ha chiesto l’arresto

In un’onda di tensione che scuote la lotta alla criminalità organizzata, il tribunale di Firenze ha emesso un’ordinanza di arresto nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, figlia e genero del famigerato boss Salvatore Riina. Indagati per estorsione ai danni di imprenditori toscani, questi provvedimenti segnano un passo importante nella battaglia contro le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico italiano. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione pubblica e istituzionale.

Il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Salvatore Riina, indagati in concorso per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessi ai danni di due imprenditori toscani. La Procura della Repubblica aveva appellato il provvedimento del GIP che rigettava la richiesta di misura cautelare. Il Tribunale del Riesame nell’accogliere l’appello ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati elevati agli indagati e dell’aggravante del metodo mafioso come contestata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Mafia, figlia e genero del defunto boss Totò Riina sono indagati per estorsione ai danni di due imprenditori toscani. Per loro il Tribunale di Firenze ha chiesto l’arresto

Estorsione a imprenditori toscani, chiesto l'arresto per figlia e genero di Riina

