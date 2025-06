Mafia | estorsione a imprenditori toscani Riesame dispone carcere per figlia Riina

Una nuova svolta nelle indagini sulle attività criminali legate alla mafia toscana: il Tribunale del Riesame di Firenze ha deciso il carcere per Maria Concetta Riina, figlia di Salvatore Riina, e Antonino Ciavarello, coinvolti in un’indagine per estorsione aggravata. Questa decisione getta nuovamente luce sull'inquietante presenza delle organizzazioni mafiose nel nord Italia e sulla loro continuità nel minacciare imprenditori onesti. La lotta contro la criminalità organizzata si fa sempre più serrata.

Firenze, 27 giu. (LaPresse) – Il Tribunale del Riesame di Firenze ha disposto la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Salvatore Riina, indagati in concorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso e per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di due imprenditori toscani. Ne dà notizia la Procura di Firenze spiegando che aveva fatto appello per il provvedimento del Gip che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto invece sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati agli indagati e dell’aggravante del metodo mafioso, ha affermato essere fondati il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mafia: estorsione a imprenditori toscani, Riesame dispone carcere per figlia Riina

