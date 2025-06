Mafia 21 arresti dalla Sicilia alla Lombardia | la maxi operazione della procura di Catania con 200 agenti

Una vasta operazione antimafia scuote l’Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, con 21 arresti e oltre 200 agenti coinvolti. La procura di Catania smaschera un potente clan dei Cursoti Milanesi, radicato nel territorio catanese, accusato di reati gravissimi come associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. Questa maxi operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata, dimostrando che lo Stato non si ferma davanti a nulla…

21 arresti nella maxi operazione del Comando provinciale di Catania, ancora in corso. Gli indagati, secondo l'ipotesi ella procura, sarebbero affiliati al clan mafioso dei Cursoti Milanesi, storicamente radicato nel territorio catanese. I reati contestati sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi da sparo in concorso, aggravati del metodo mafioso. Il blitz – iniziato alle prime ore del mattino – coinvolge 200 carabinieri e dà seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.