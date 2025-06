Macron con i capelli spettinati arriva a Bruxelles per il Consiglio Europeo – Il video

Emmanuel Macron fa il suo ingresso a Bruxelles con un look decisamente informale e capelli spettinati, al centro dell’attenzione durante il Consiglio europeo del 27 giugno 2025. Un’immagine che sorprende e incuriosisce, riflettendo forse una leadership più vicina alla realtà quotidiana. Il video cattura un momento insolito e autentico, lasciando tutti gli occhi puntati sul leader francese e sulle sfide che attende il vertice.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron arriva, con i capelli spettinati, al Consiglio europeo a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

