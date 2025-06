Maceratese resta Nasic Trodica ecco Salvatori

La Maceratese conferma il suo spirito di solidarietà e determinazione: ufficiale il rinnovo di Nasic, che rimarrà in biancorosso anche in Serie D, rispettando la promessa fatta durante il suo lungo recupero. Intanto, la Vigor Senigallia punta forte su Lorenzo Braconi per rinforzare l’attacco. Tra rinnovi e nuovi arrivi, il futuro si costruisce con passione e impegno, mantenendo viva la speranza di grandi successi.

Il centrocampista Armin Nasic indosserà la maglia della Maceratese anche in D, ora c’è l’ufficialità della promessa fatta al calciatore quando l’infortunio al ginocchio gli aveva impedito di aiutare i compagni sul campo. Da mesi sta lavorando sodo per farsi trovare pronto quando la squadra inizierà la preparazione. La Vigor Senigallia si è assicurata l’attaccante Lorenzo Braconi, ex Castelfidardo, indicato tra gli obiettivi della Maceratese. L’Atletico Ascoli (D) ha preso il centrocampista Fausto Coppola, classe 1997 ed ex Manfredonia. Il Trodica ha arricchito la rosa con Andrei Salvucci, esterno classe 2003. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese, resta Nasic. Trodica, ecco Salvatori

In questa notizia si parla di: maceratese - nasic - trodica - resta

Maceratese, Nasic remains. Trodica, here is Salvatori; Si rompe il crociato, la Maceratese gli rinnova la fiducia e lo aspetta: Armin Nasic resta in biancorosso.

Maceratese, resta Nasic. Trodica, ecco Salvatori - Il centrocampista Armin Nasic indosserà la maglia della Maceratese anche in D, ora c’è l’ufficialità della promessa fatta al calciatore quando l’infortunio al ginocchio gli aveva impedito di aiutare i ... Si legge su sport.quotidiano.net

Maceratese, Nasic è confermato: per Ruani e Gagliardini è quasi fatta - Il centrocampista nato in Slovenia nel 2000 che è stato tra i protagonisti sino a gennaio, cioè a quando ... Lo riporta msn.com