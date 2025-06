Macabro ritrovamento in una zona di campagna | cadavere in un’auto bruciata

Un tremendo scoperta scuote la tranquilla campagna di Trepuzzi: questa mattina, un cadavere carbonizzato è stato estratto da un’auto in fiamme. La scena, choc e inquietante, solleva numerosi interrogativi sulla vicenda e le sue circostanze. Cosa si nasconde dietro questo inquietante ritrovamento? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, mentre le forze dell’ordine stanno indagando senza sosta per fare luce su questo mistero angosciante.

TREPUZZI – Macabro ritrovamento questa mattina nelle campagne alla periferia di Trepuzzi, dove un cadavere carbonizzato è stato estratto da un’autovettura. Il veicolo, una Fiat Punto, è andato completamente distrutto in un terreno ai margini della strada provinciale 92 che collega Trepuzzi a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

