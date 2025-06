MACA District e studenti internazionali insieme per una Firenze migliore

Il cuore di Firenze si anima di un'energia speciale, quando studenti internazionali e il Maca District uniscono le forze per creare una città più inclusiva e vibrante. Un'occasione unica per scoprire come insieme possiamo rendere Firenze migliore, più aperta e ricca di nuove prospettive.

Martedì 1° luglio, dalle ore 17:00, gli spazi della Manifattura Tabacchi ospiteranno un evento che segna l’inizio di una nuova sinergia tra territorio e comunità internazionale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione MACA District, Centro Commerciale Naturale della Manifattura e del Parco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

